Katse: kuidas ja kui kiiresti toob e-pood toidukraami koju?

Juba paar kuud on Pärnus võimalik teha toidupoe ostud kodunt lahkumata. E-poe teenust pakuvad siin nii Coop kui Selver. Selveri e-kaubanduse juht Gunnar Obolenski sõnas, et kuigi aprilli algul alustanud teenus tundus aprillinaljana, on praeguseks sellest saanud paljude pärnakate lemmikteenus. Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido märkis, et e-pood on Pärnus käivitunud väga edukalt. Selleks et jõuaks kõiki kliente teenindada, on juba palgatud rohkem tööjõudu ja seda plaanitakse teha veel. Pärnu Postimees uuris, mis on ­e-poe head ja vead.