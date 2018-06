Juhtkiri: Mugavam ühistransport

Korduma kippuvad küsimused jõuavad koos vastustega paberlehtegi ja inimestel pole vaja muret tunda, kuidas pühapäevast alates ühistranspordiga soovitud kohta jõuda. Ehk nagu ütles Kärpuk: inimesi trahvima ei kiirustata, pigem õpetatakse, kuidas uues olukorras toime tulla. Pärnu puhul on ühistranspordi ümberkorraldused tõestanud, et ajaga loksub kõik paika.

PÜTKi töötajad on teinud kuid tööd selle nimel, et ühistransport oleks sõitjatele ­aina mugavam.

Tõsi on, et kuu­kaardiga sõitjale muutub buss odavamaks, teistele kallineb. Umbes 20 protsenti pileteid ostetakse bussijuhtidelt. See pingestab sõidugraafikut, kuna pileteid tohib müüa üksnes seisvas bussis. Nii ongi ümberkorralduse üks mõtteid selles, et ostetaks ­rohkem kuukaarte. Siis jääb bussijuhile enam aega põhitegevuseks ehk sõitmiseks.