20 aastat tagasi

Puhanguti kuni 25 m/sek puhunud tuul rebis ära teatri lavatorni tsinkplekist katusekatte. Kahjustuskoha suurus on orienteerivalt 300 ruutmeetrit.

Uus katus tehakse nüüdisaegsetest ilmastikukindlatest rullmaterjalidest. Edasisi töid raskendab Roosti sõnul see, et Pärnus pole nii kõrget kraanat, mis suudaks tõsta katusekatte materjale lavatorni 25 meetri kõrgusele katusele. Kraana tuleb üürida Tallinnast, ent selle tunnihind on Roosti hinnangul üüratult kõrge.