Fänni häirivad MMil olmemured

Üleilmse jalgpalliorganisatsiooni tähtsaim ­nina Gianni Infantino teatab Moskvas paari nädala pärast pidulikult, et kuu aega Venemaal kestnud vuti maailmameistrivõistlused on läbi aegade parimad. Suurvõistluste külalistele jääb aga kirgaste emotsioonide, kireva tänavapildi ja võimsate staadionikatelde kõrval meelde näiteks tualettide nappus võistluspaigas või see, et paljudes kohtades puudus sularahas maksmise võimalus.