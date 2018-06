Tormi Niits jätkab samuti Pärnu Sadama kossutiimis

"Nagu ka teised on minu eesmärk edasi areneda ning siin on selleks väga head võimalused," rääkis Niits.

1998 aastal sündinud mees lisas, et positiivne on ka see, et paljud, kes eelmisel aastal Pärnu eest väljas olid, on ka uuel hooajal meeskonnas. "Loodan areneda mängijana ja saada enesekindlust juurde," on Tormi kindel soov.