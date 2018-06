Teatrisuvi Häädemeestel ja Toris

“Kui siit piiripunktist alla vaatan, üle purjus Eestimaa …”. Just nii võiks laulda Karl August Hermann Ikla piiripunkti tornis, kuhu paistab alkoholimarketi meeletu ostuhullus. Ago ­Anderson (pildil) ja Jan Uuspõld kohtuvad ­keset hullust Läti piiril ja asuvad lahkama oma elu, et leida see piir, mida ületades oled läinud juba üle piiri. Must komöödia toimub igas mõttes piiri peal. Lavastust mängitakse Iklas Uue-Jaani talus 15. juulist 26. augusti-ni.