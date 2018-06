Valdade liitumine kingib Pärnumaale uue rahvusvahelise festivali

Avakontserdil, 13. juulil esineb külalistele Peeter Kaljumäe, kes esitab publikule Eesti 1930ndate muusikat. Laupäeval, 14. juulil on aga kavas loeng Eesti muusikast, selle peab muusikateadlane ja pedagoog Tiia Järg. Sama päeva õhtul ja pühapäeva, 15. juuli pärastlõunal on kõigil külalistel võimalik nautida tuntud Eesti heliloojate muusikat, mida esitab Järvi Instrumentalists, kuhu kuuluvad viis õde-venda: Miina Järvi (viiul), Martin Järvi (viiul), Madis Järvi (vioola), Marius Järvi (tšello), Mihkel Järvi (klaver) ja nende vanemad Teet ja Mari Järvi. Tegemist on riigi ainsa professionaalse keelpillikvartetiga, kus musitseerivad üksnes ühe pere liikmed.

Miina ja Mihkel Järvi on Lihulas kontserte korraldanud enne 2009. aastatki, seda eeskätt tänu tugevale seosele siinse kandiga. Nimelt on nende emapoolne vanaema pärit Lihulast ja vanaisa Vatlast.

„Lihula on hästi ilus ja sümpaatne linnake, kus väikesel alal niivõrd rikkalik kontsertpaikade valik,” ütlesid festivali peakorraldajad Miina ja Mihkel Järvi, lisades, et tänu lahketele inimestele, kes festivalile kaasa aitavad, on siiatulek iga kord nagu kojujõudmine. „Meil on hea meel jagada Lihula kontsertide külastajatega neid muusikalisi hetki, mida väärtuslikeks peame,” kinnitasid muusikud.