Bussipiletite ostjail tuleb esialgu tõrgetega leppida

Kärpuk märkis mammut­intervjuu lõpuks, et uus süsteem ei pruugi hakata homme laitmatult tööle. “Nelja päevaga ei ole võimalik ette valmistada seda, mida tavaliselt tehakse poole aastaga,” ütles ta. “Palume seetõttu inimestelt mõistvat suhtumist.”

Kärpuk tõdes, et nad ei ole tõepoolest veel jõudnud taotleda, et R-kioskid võimaldaksid laadida bussikaardile kolmeeurost summat. “Vajaduse korral soovitame pöörduda bussijaama kassasse, kus on võimalik laadida kaardile nii kolme kui viie euro suurune summa.”