Tiit Kask: Pärnu pärand vaatab ju vastu kuurordi, parkide, arhitektuurina

Vana mjudaravila on Pärnu 180aastase kuurordi sümbol. Pärnu muuseumi pedagoog Tiit Kask on pühendunud kuurordi ajaloole ning kirjutab sel teemal doktoritööd.

Pärnu muuseumi pedagoog Tiit Kask on malbe olekuga nagu käitumisõpikust välja astunud mees, kelles ei aimu enam lutsulikku Tootsi. Aga just selle “Kevade” tegelasega võrdleb ta ennast nüüd, mil kooliaeg aina kaugeneb. Püsimatu rüblik, õpetaja laps, oli koolis ja tänaval tähelepanu keskmes ja iga temaga seotud pahandus võimendus klassikaaslaste tempudega võrreldes topelt. Tõik, et isa on tunnustatud metallitöötegija, ei vabandanud poissi välja.