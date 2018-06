Nagu väikses suve-Bullerbys

Suvel on ikka rutt rattas ja tuhin sees. Punusin minagi omavanusele külla. Oh aeg, ei oleks oodanud, et satun otse suve-Bullerbysse, kus lastelgi hommikust õhtuni kiirus kodarais. Külaskäik viis mõtted Astrid Lind­greni idüllilisele lasteraamatule “Bullerby lapsed”.