Ajakirjanikud jahil: saagiks mitusada kilo silmailu

Meie plaan oli pildile püüda mägrad. Hundile on teada koordinaadid, kus peaks asuma mägralinnak, nii võtsime suuna Vändra kanti Ellamaale. Kui metsa- tuka äärde jõudsime, saime esimesed õpetussõnad: suhtleme üksnes sosinal ja autoustega ei prõmmi.

Tegelikult sain juba enne teeleasumist kolleegilt järelehõikava soovituse vältida enda peal tugevaid lõhnu. Sääsetõrjevahendi jätsin koju. Loomadel on väga terav haistmine. Hiljem Hundiga rääkides saingi teada, et mäkradel on ülihea kuulmine ja haistmine, kuid nägemisega nii hästi pole. Seega, õige otsus.