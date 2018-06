Koidula pargi lugu

Kaks aastakümmet tagasi jõuti Pärnu parkide rekonstrueerimiseni ja esimesena võeti käsile Koidula park. Tööd vältasid kogu kevade ja suve alguse. Urmas Luige 9. juuli 1998. aasta pildilt on näha, et põhiosa pargist on valmis, lõpetamist vajab veel Café Grandi poolt parki viiva tee kattekivide paigaldamine. Samuti oli kujundamisjärgus osa lillepeenraid ja paika polnud pandud kõiki pinke. Pildi saamiseks pidi Luik lendama või pildistama tõstukilt.