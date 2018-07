Bussifirma toob Tallinna–Pärnu liinile suvised lisaväljumised

„Pärnu on juulis puhkajate hulgas väga populaarne. Suvepealinnas toimub mitu üritust, mis suurendavad sõitjate arvu veelgi – lisaväljumisteta ei saakski paljud soovitud reisi ette võtta. Kuna meie eesmärgiks on pakkuda Eesti kvaliteetseimat sõidujagamisteenust, mida saaks kasutada kõik soovijad, paneme Tallinna ja Pärnu vahele sõitma lisabussid,” selgitas Lux Expressi kliendikogemuse juht Paul Kristjan Lilje.

Arvestades, et ühes sõiduautos sõidab keskmiselt kaks inimest, vähendab ühe bussi lisandumine sõiduautode hulka maanteel ligemale 30 auto võrra. „Tallinna–Pärnu maantee on tiheda liiklusega, suveürituste toimumise ajal ja nädalavahetustel selgelt ülekoormatud. Meie sõitjad saavad sõita mugavalt ja muretult ning veeta reisiaega kvaliteetselt: puhates, tööd tehes, filme vaadates või muusikat kuulates,” lisas Lilje.

Piletid Lux Expressi lisaväljumistele on juba müügis, kuid olenemata lisaväljumistest soovitab bussiettevõte osta piletid eelmüügist võimalikult vara. Pilet tasub eriti aegsasti osta siis, kui soovitakse reisida reede õhtul või pühapäeval. Bussireisi planeerides tasub piletid eelmüügist osta juba seetõttu, et varajased broneerijad saavad Lux Expressi kodulehelt kõige parema hinna. Eelmüügist ostes saab klient olla kindel selles, et soovitud reisile on talle koht olemas, vahetult enne reisi piletit ostes seda garanteerida ei saa.