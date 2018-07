Nädal tuleb vihmane

Madalrõhukese nihkub Baltimaadelt väga aeglaselt kirdesse. Alles pühapäevaks jõuab see nii kaugele Venemaa loodealadele, et sajualad enam Eestini ei ulatu, kuid madalrõhkkonna lähedusest idas annab ikka veel tunnistust jahedavõitu loodetuul. Kõigi nende päevade jooksul sajab meil üsna palju vihma. Peamiselt Kagu-Eestis võib esineda äikest. Esmaspäeval on aga oodata sadu juba uuest väikesest tsüklonist, mis Läänemerelt itta liigub ja suure madalrõhualaga Venemaal ühineb.