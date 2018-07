Raavo Raadik: Puudega bussipiletireform

Eeldan, et määruses nimetatud tasuta sõitev töövõimetuspensionär kaob tänu tööhõivereformile selle aasta lõpuks lõplikult. Pärisin, palju hakkab tasuma sõidu eest raske puudega inimene, kes reformi käigus on muutunud osalise töövõimega isikuks? Vastuseks öeldi, et tööhõivereformi võttis vastu riigikogu ja eri hoolekandeprobleemide kohta tuleb küsida sotsiaalosakonnast või hoolekandekontorist. Raske puudega inimesele on selline soovitus solvav. Ma ei käi supiköögis. Miks mõne korra nädalas ühistransporti kasutav raske puudega inimene peab bussis isikustatud kaarti valideerides tasuma sõidu eest kaks eurot (praktika tavasõidust pühapäeval), kui varem maksis bussisõit talle 32 senti? Miks peab puudega inimene ostma sõitmiseks kümneeurose kuupileti, kui kaardile laetud viie euro eest sai varem sõita poolteist kuud?