Aika Kaukver: Volikogu liige võiks seadust tunda

Teeme esmalt selgeks väga olulise erinevuse riikliku toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse määratava sotsiaaltoetuse vahel. Riikliku toimetulekutoetuse määrad ja arvestamise alused on paika pandud sotsiaalhoolekande seadusega, seda ei saa muuta ükski kohaliku omavalitsuse üksus. Ei Pärnu linnavalitsus ega volikogugi. Riigikogu kinnitab toimetulekupiiri igaks eelarveaastaks ja see on sel aastal tõesti 140 eurot inimese kohta (peale eluasemekulude tasumist).