Juhtkiri: Bussid sõidavad sellegipoolest

Toimetusse on korduvalt helistatud ja ­küsitud, milleks ühistranspordikaart ja valideerimine, kui inimene on pensionär ja tohib tasuta sõita. Vastus on jäänud samaks: sõit on vaja registreerida, et liiniveo korraldajad saaksid bussiliini käigushoidmise hindamiseks statistikat sõitjate arvu kohta.