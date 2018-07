Mustikas teeb huuled siniseks kogu metsarahval

Harilik mustikas kasvab rabaservades ja männimetsades. Happelise metsahuumusega kohastunud taimena eelistab harilik mustikas poolvarjulist niisket kasvukohta ega talu otsest päikest. Mustikas on võimeline kasvama nii rabamättal kui kuivades palumetsades, sest mustikataim on sümbioosis mükoriisaga.

Erinevalt näiteks pohlast on mustikas heitlehine kääbuspõõsas, mis heidab oma lehed sügisel, kui kasedki vammuse seljast viskavad. Mai keskpaigast alates võõpab mustikataim metsaaluseid heleroheliseks. Koos lehtedega ilmuvad nähtavale punakasroosad õiedki, mida võib soovi korral samuti põske pista. Need õied on varaste öökülmade vastu väga tundlikud – avanenud õied hävivad juba kolme külmakraadi juures. Valmivad viljad ei suhtu hästi põudagi, siis varisevad paljud viljaalgmed maha.