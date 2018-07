Linn andis ehitusloa õllepruulikoja püstitamiseks

2016. aastal asutatud Pernaueri eesmärk on toota õlut ja kalja. Seni on firma tegutsenud erapindadel ega ole killustatuse tõttu saanud areneda. Ettevõte on teinud nii pudeli- kui vaadiõlut, mida pakutakse Pärnu toitlustuskohtades ja kauplustes.