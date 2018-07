Lauri Tabri: Mis on Eesti 200 ja kuidas neisse suhtuda?

Eesti 200 on äsja loodud poliitiline liikumine, kandes põhisõnumit, et meil on praegu vaja lahendada probleeme, mis otseselt ei mõjuta nüüdse põlvkonna heaolu, küll aga ulatuvad tulevaste põlvedeni. See seisukoht sisaldab varjatud kujul väidet, et praeguse valitsuskorra esindajad ei tee küllalt tegusid, mis viiksid lahendusteni. Liikumise eestkõne­leja Kristina Kallas on öelnud, et niisuguste tulevikumurede lahendamisele ei kipu parteid valimiskampaaniaid üles ehitama, kuna see pole populaarne. Edu toob ikka pensionitõusu lubamine. Seda ­silmas pidades tuleb vahemärkusena tunnistada: inimesed, kes oma võimu ja vastutuse valimistel poliitikutele delegeerivad, ei tee seda alati ratsionaalselt ega kaalutletult.