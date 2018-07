Kõlakojas astub neljapäeviti üles Eesti muusika paremik

Kuna nädalavahetustel toimub juba palju üritusi, on hea neljapäeval sellele algus anda: see on hea aeg nii kohalikele kui ka linnakülalistele ja tundub, et meeldib inimestele. Seda enam, et kõlakoda on kontsertideks Kuke ütlust mööda suurepärane koht.