Kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti sõnutsi tunnistas kahtlustatav, et tulistas venda enda relvaga, väites, et enesekaitseks. “Kohus leidis, et põhjendatud kuriteokahtlus on olemas ja kahtlustatav võib edaspidi toime panna kuritegusid ning vahistamine on vältimatult vajalik. Kohus vahistas isiku kaheks kuuks,” ütles pressiesindaja.

“Meil on alust arvata, et mees tulistas venda läbi suletud välisukse talle kuulunud seaduslikust relvast, püstol Makarovist,” lausus prokurör Merry Tiitus. “Teame, et vennad pole juba aastaid hästi läbi saanud, kuid ei ole andmeid raskemate vägivaldsete konfliktide kohta ja kahtlustatav on kriminaalkorras karistamata.”

Sellest hoolimata kujutab mees prokuratuuri hinnangul ühiskonnale suurt ohtu, sest kuritegu viitab impulsiivsele vägivaldsele käitumisele. “Teadlikult inimese poole on tulistatud mitte lask või kaks, vaid nii palju, kui salves padruneid oli. Praegu tuvastatud asjaolude põhjal on prokuratuur seisukohal, et selline relva kasutamine ei oleks sobiv ka enesekaitseks,” väitis Tiitus.