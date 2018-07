Fotojaht viib tiivulist imet tabama

Sinti elama tõi Lillemetsa kuue aasta eest elukaaslane. “Ei teadnud muud kui seda, et Sindis on kala­kasvatus ja pais,” märgib ta. Sindis tootmisettevõttes värvilaborandina tööle asudes tundis 30. aastates ­naine millalgi, et keemiat on tema ümber liiga palju. Tõmbas loodu­sesse ja metsa. Tärkas idee osta kaamera ja hakata enda lõbuks foto­jahti pidama, süveneda lindude, liblikate ja putukate maailma.