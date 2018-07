Galerii: Tiina Ojaste pani Ammendes mõtted lendama

Värviküllased äratundmis- ja avastamisrõõmu pakkuvad maalid on kui võti imelisse maailma, kus peidus on ajalugu, olevik ja tulevik. Ojaste on püüdnud maalides esile tuua need mõttekihid, millest voolavad välja loomulik headus, kooskõla ja igavikuline armastus.