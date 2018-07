Päikesenautlejad, ärge unustage tervist!

Kuumi rannailmu on sel suvel vahelduva eduga, kuid ei tasu unustada, et päike võtab läbi pilvedegi. Usinate päevitajate kahjuks on teadmine, et mõõdukat ja ohutut peesi­tamist ei ole olemas. “Lihtsalt väljas liikudes saame kätte vajaliku D-vitamiini ja niigi tugeva ultraviolett­kiirguse,” tõdes dermatoloog Tiina Toomson.