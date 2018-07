Veebikonstaabel hoiatab: Müügile on jõudnud liiklusohtlikud nutitelefonide tarvikud

Punak seletab, et telefonihoidja kinnitus takistab roolist korralikult kinnihoidmist. Kriitiliseks muutub see siis, kui teel on näiteks ootamatu takistus. Ühtlasi segab mobiiltelefon kiiruse ja muude märgutulede jälgimist. “Probleem tekib siis, kui kiirust täpselt nägemata see sõiduk liigub lubatust aeglasemalt ja pidurdab liiklusvoolu või sootuks ületab kiirust,” avaldas Punak. Samuti ei panda nii tähele ohtlikku rikke tuld ja sõidetakse seda märkamata edasi, mis aga võib sõidukile kahju teha.