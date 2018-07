Pärnu linnavolinikud hoiavad istungitelt puudumise rekordit

Võib öelda, et Pärnu linnavolikogus on agaramad puudujad kui maakonna volikogudes.

Kohalike oma­valitsuste volikogud on läinud suvepausile. Pärnu Postimees uuris, kui usinalt on volinikud istungitel osalenud ja oma tööd teinud. Näib, et maakonna voli­kogudes käiakse kohal agaramalt kui linnavolikogus.