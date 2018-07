Venna surnuks tulistanud mees oli varem abipolitseinik

Teada on, et vendade tüli põhjus oli vaidlus pärandiks saadud kinnistu üle. Prokuratuuri info järgi on politsei vendade tülide tõttu saanud varemgi väljakutseid, kuid tõsisemaid vägivallajuhtumeid pole tuvastatud, ühelgi korral ei ole asjasse olnud segatud relvi. Mees on varem karistamata.

Täna langetas kohus otsuse kahtlustatav kaheks kuuks vahi alla võtta, põhjendusega, et kuriteokahtlus on olemas ja isik võib endiselt toime panna kuritegusid. Prokurör Merry Tiitus sõnas, et mees kujutab ühiskonnale suurt ohtu, sest kahtlustuse järgi viitab kuritegu impulsiivsele vägivaldsele käitumisele. “Teadlikult inimese suunas on tulistatud mitte üks või kaks lasku, vaid niipalju, kui salves padruneid oli. Praegu tuvastatud asjaolusid arvestades on prokuratuur seisukohal, et selline relva kasutamine ei oleks sobilik enesekaitseolukorraski,” märkis Tiitus.