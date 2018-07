Tori vallavanem on peagi tule all

13 volinikku esitasid läinud nädalal umbusaldusavalduse volikogu aseesi­mehele Andres Mõisale, kelle valimisliit Loogiline Pärnumaa esindab opositsiooni. Volikogu esimees Enn Kuslap (valimisliit Uus Koduvald) põhjendas avalduse tagamaad, et pole sobiv, kui volikogu aseesimees talitab risti vastupidi volikogu esimehele. “Tuleb volikokku eelnõuga, mida isegi volikogu esimees pole näinud. Seda ei saa tõsiselt võtta,” kõneles Kuslap, et eelnõu tuleb enne volikogusse jõudmist kantseleisse anda ja komisjonides menetleda. Kuslap kinnitas, et sellele ametikohale on uus kandidaat: äsja koalitsiooniga liitunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esin­daja Mihkel Kalamees.

Loogilise Pärnumaa ja Keskerakonna kuus esindajat avaldavad omakorda umbusaldust vallavanem Lauri Luurile, kes on koalitsiooni kuuluva valimisliidu Uus Koduvald esimees. Mõis selgitas, et umbusalduse taga on volituste andmine, et Pärnu linnaga Sauga külade kuuluvuses läbi rääkida. Nimelt võttis volikogu Mõisa sõnutsi esialgu vastu otsuse, et arutlusse asuvad vallavanem, abivallavanemad ja kolm volikogu liiget: Andres Mõis, Margo Põbo (Loogiline Pärnumaa) ja Ants Lopsik (Keskerakond). “See otsus ilmselgelt ei meeldinud vallavanem Lauri Luurile ja nüüd selles volikogus oli vallavalitsus algatanud uue eelnõu, kus olid teised nimed,” sõnas Mõis.