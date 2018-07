Kus taskuvargad massiüritustel kõige rohkem tegutsevad?

„Massiüritusele on mõistlik kaasa võtta nii vähe asju kui võimalik ja panna need kohta, kust neid ei saa ära kaotada ja kuhu vargad lihtsalt ligi ei pääse,” ütles Tomberg. „Levinumad kohad, kust asjad rahvahulgas kaduma lähevad on seljakotid, tagataskud või toitlustusala lauad, kust varastatakse sageli nutitelefone.” Võetakse kõike, mis vähegi väärtuslik.