Pärnu-Jaagupisse rajatakse põnevate võimalustega park

Ettevõtmise projektijuht ja tuletõrjeseltsi liige Andro Oviir rääkis, et selline idee tuli juba 2011. aastal, kui taheti võsast üles leida kunagised Pärnu-Jaagupi suusarajad, mida eri põlvkonnad on rajanud ja korrastanud.

Ehitustööde käigus rajatakse kolme kilomeetri pikkune jooksu-, suusa,-, käimis- ja rattakrossirada, millest poolteist kilomeetrit on multškattega, puhkekohtadega ja valgustatud. Peale selle rajatakse 18 korviga rahvusvahelistele nõuetele vastav discgolf’i-rada, välijõusaal, väike seikluspark, betoonist lauatenniselauad, õuesõppe- ja puhkeala laudade, pinkide ja katusealustega ning palju muud.

Tuletõrjeseltsi liige, Põhja-Pärnumaa volikogu liige ja projekti eestvedaja Madis Koit sõnas, et vallavolikogule on oluline teha piirkonda atraktiivsemaks, kuna valla elanike arv kahaneb pidevalt. Seega tuleb teha kõik selleks, et linnas tööl käivad inimesed jääksid elama maapiirkonda, vaba aja veetmise võimalused aitavad sellele kindlasti kaasa. Parki saab kasutada näiteks kool kehalise kasvatuse tundideski, kus joostakse pikki distantse alevitänavail ja koguni maantee ääres.