Pabulaindeks: kitsi leidub üleliia, põtru jagub, karud on kadunud

Veeroja selgitas, et hirvlased toodavad pabulaid nagu tehases – kindla süsteemi järgi. Näiteks ­tekitab põder ööpäevas 14–15 pabulahunnikut. “Hunnikute arvu põhjal saab välja arvutada isendite asustustiheduse,” sõnas spet­sialist.

Pabulaseire põhjal on keeru­line maakondade kohta eraldi ­järeldusi teha, sest vaatlusplatse pole ühes piirkonnas palju. Pärnumaal on vaatlusplatse seitse, ent kogu riigis on neid kokku­võttes piisavalt.