Raavo Raadik: Enamik kaotas, mõni võitis

Esiteks seab Roosaar kahtluse alla minu väite, et töövõimetuspensionär kui staatus kaob selle aasta lõpuks. Mõistan, et tegemist võib olla Roosaare isikliku teadmisega. Kui nii arvab linnavalitsuse sotsiaalosakond, kellelt linnaametnik võis nõu küsida, on lood ikka väga halvasti. Osundan: “Juurde neid ei teki, kuid varem määratud staatus kehtib tähtaja lõpuni … Seega ei vasta tõele Raadiku väide, et töövõimetuspensionärid kaovad selle aasta lõpuks.”

Praktikast lähtudes paranevad varasemad sandid töötukassas imeväel. Raavo Raadik

Kinnitan, et minu väide vastab tõele. Palju kirutud tööhõivereformi tulemusena tuleb enamikul töövõimetuspensionäridest asuda hiljemalt aasta lõpul täitma raamatuid, minemaks sotsiaalameti haldusalast töötukassa omasse. Mõni õnnelik jääb tõesti aastasse 2020. Praktikast lähtudes paranevad varasemad sandid töötukassas imeväel. Varem 80protsendise töövõimekaotusega inimesed muutuvad nüüd osalise töövõimega inimesteks. Tõesti, 20 protsenti töövõimest on ju alles.

Teiseks … Siin ei saagi nüüd aru, kas tegemist on musta huumori või irooniaga: “Mõnel on see tähtajatu ehk sisuliselt surmani.” Ei ole tähtajatu. Määrati ajani, mil inimene jõuab vanaduspensioniikka, mitte elu lõpuni. Või peaksid rae arvates kõik töövõimetuspensionärid ­enne vanaduspensioni sussid püsti viskama?