Ado Kirsi taaselustab Pärnus pargimuusikaõhtud

“Miskipärast jäid puhkpillikontserdid eelmisel suvel Koidula pargis ära, mistõttu käisin linnavalitsuses asja ­uurimas, kas need sel aastal toimuvad. Ja kuna öeldi, et keegi ei taha neid korraldada, valdas mind suur kahjutunne, et selline traditsioon on lõpu leidnud. Võtsin härjal sarvist, saime kollektiividega kaubale ja loodame, et ilmgi peab vastu,” avaldas Kirsi.