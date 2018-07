Noortesse panustamine on hariv seiklus

Noorte vabaajakeskuse juhataja ja noorte tugila Pärnu koordinaator Annely Reile on tegutsenud seal majas selle algusaastatest peale. “Kõik mängis iseenesest välja nii, et olen jõudnud siia,” meenutas Reile kümne aasta tagust aega. Triin Mäger kutsuti meeskonda värske Pärnu kolledži sotsiaaltöö eriala lõpetajana 2014. aastal, kus ta alguses lõi kaasa suviti, aga nüüd ­juba püsivalt. Kolm aastat hiljem sai Mägeristki tugiisik tugila programmis. Mõlemad on juba ammusest selle erialaga seotud olnud: Reile oli omal ajal kodutütar ja Mäger tegi karjääri linna noortekogus. Samm noorsootöösse oli loogiline kulg ja teotahe on siiani laes.