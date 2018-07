Ooperipäevadel kohtusid nii Stalin, Hitler kui Frida Kahlo

Kontserdimaja direktor Marika Pärk märkis, et väga eriline on tõik, et varem pole nüüdisooperit ooperipäevadel rahva ette toodud. Erakordne on samuti, et Pärnu sõitsid lavastust kohalikele oludele vastavaks kujundama nii Aho, Núñez kui Mikk.