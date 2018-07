Kolledžisse soovib üle 700 noore

Kolledži õppekorralduse spetsialisti Urve Tammanni sõnutsi on rõõm märkida, et ettevõtluse ja projektijuhtimise sessioonõpe on TÜ populaarsuselt kolmas õppekava, kus ühele kohale kandideerib 7,85 inimest. Suurt populaarsuse tõusu näitas sellel aastal sotsiaaltöö korralduse sessioonõpe, kuhu esitati üle 150 avalduse.