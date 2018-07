Endla Jazzklubis esineb Harmonica festivali üks tippe

Vähestel muusikutel on õnnestunud suupilli abil elatist teenida, veel vähemal hulgal mängida oma instrumendi arengus nii suurt rolli nagu Baker. Tema töö nii kontserdi- kui ka stuudiomuusikuna ning pöördeliste õpperaamatute autori, õpetaja ja õpikodade korraldajana on innustanud ja mõjutanud kogu suupillimängijate põlvkonda.

Laulja, helilooja, kitarrist ja suupillimängija Dawson on viimased 40 aastat esinenud ja loonud sadu palasid, mis on viinud koostööni paljude tippartistidega. Ta on oma nime all välja andnud üle 20 albumi, jõudis 1990ndatel edetabelitesse hittsingliga „How Can I Sleep Without You?“, tuuritanud Suurbritannias, Mandri-Euroopas ja USAs.