Muusikafestival Võnge rändab Pärnumaa metsade vahele

“Võnge toimub avaliku üritusena kolmandat aastat, ent esimest korda uue nime all ja Pärnumaal. Varem oli festivali nimi Acoussion, kuid kuna kuulda saab väga eriilmelist muusikat ja festival on eelkõige suunatud Eesti muusikasõpradele, siis otsustasime nime eestikeelseks muuta,” rääkis festivali peakorraldaja Tarmo Sikk.

Sel aastal on peaesinejaks Norrast pärit elektroonilist poppi viljelev ARY, kes on vaid paari aastaga Põhjamaade muusikamaastikul hulgaliselt tuntust kogunud ja teeb nüüd tormilist läbilööki mujal maailmas. Eestisse jõuab Trinidadi-Norra juurtega lauljatar esimest korda.

Võnke raames jõuab taas kodumaale Eesti indie-bänd Holy Motors, kes aasta alguses andis välja oma esimese albumi ja on sellega tuuritanud nii Euroopas kui Ameerikas.

Esinejate hulgast leiab veel Tõnis Mägi, Orelipoisi, Paikuse juurtega Noortebänd 2017 võitja Rainer Ildi, Tartu Popi ja Roki Instituudi, 4 AMi, Steps To Synapse’i, Ingeri, Öömaja DJd ja “Eesti otsib superstaari” viienda hooaja võitja Rasmus Rändvee.

“Kusjuures Rasmusele on festivali toimumispaik eriline – see toimub tema lapsepõlve suvekodus, kus Rasmuse muusikukarjäär alguse sai,” rääkis Sikk. Rändvee on päeva viimane esineja.