Tori kohvikute päevale kirjapanek kestab pühapäevani

Eelmistel aastatel on kohvikuid Juske sõnutsi olnud kaheksa ja vähemalt niisama palju võõrustajaid loodetakse leida selgi aastal, kiiremad on end juba registreerinud. Kui aga tavapäraselt on kodukohvikud avatud olnud vaid Tori alevikus, siis tänavu ootab külalisi kohvik Võlli külas, mis aleviku keskelt jääb umbes kahe kilomeetri kaugusele.