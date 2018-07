Rannavalvurite kuu: ootamatud külalised, ülbed varesed ja kadunud lapsed

Rannavanem Kalli Lomp tõdes, et muret on tekitanud paar juhust, kus lapsed tulid rannavalve staapi ja kurtsid, et ema-isa kadunud. “Vanem polnud arugi saanud, et last läheduses pole, vaid päevitas rahus ja laps otsis teda,” tõdes Lomp. Need mured leidsid ilusti lahenduse. Lomp manitses, et võsukestel tuleks silma peal hoida, sest juba minuti jooksul võivad nad teadmata kaduda.