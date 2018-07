Kalev Vilgats: Võitjad ja kaotajad

Nädalapäevad on Pärnu linna ja maakonna ühistranspordis kehtinud ühtne piletisüsteem. Kindlasti on ühed suuremad võitjad igapäevased bussikasutajad, kelle 30 päeva pilet maksab nüüd ühtmoodi kümme eurot. Õpilaste ja pensionäride tasuta sõit on samuti tähtis.