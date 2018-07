Ametnik ei pea algatuses vigu otsima

Tuleb nõustuda, et artiklis oli toimetuleku miinimum ja ­valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär segamini aetud. See ei muuda ettepaneku sisu. Praeguse korra kohaselt tuleb kõikidel abisoovijatel läbida tõestamisprotsess, et olla abikõlblik. Meie rahvaesindajatena ei pea alati olema igas valdkonnas pädevad, vaid anname edasi kodanike ettepanekuid ja sõnastame kitsaskohad, mida ametnik oma rutiinis ei pruugi teada. Selleks valitaksegi volikogusse rahvaesindajad, et ettepanekuid seaduste ja korralduste tegijateni viia.