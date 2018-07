Käsitöökokteilid panevad Pärnu ettevõtjaid aina suuremaid sihte seadma

Esimesel aastal toodeti vaid oma baari tarvis, kogusedki olid imeväikesed. Üks teinegi Tartu baar hakkas pudelisse pistetud kokteilide vastu huvi tundma ja andis tellimuse sisse. “Siis tundus juba, et inimestele maitseb, enam ei jõua põlve otsas teha, tuleks korralikult asju hakata ajama,” lausus Kask, lisades, et just baari klientide peal katsetamine andis julguse rajada tehas, mis nüüdseks on tegutsenud aasta.