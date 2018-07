Taimne uuendus toidulaual

“Ideaalne on süüa 80 protsenti taimseid ja 20 protsenti loomseid tooteid ehk liha, kala, piimatooteid ja muna,” seletas toitumisnõustaja Ülle Niilisk. Taimse toidu all mõeldakse just aed-, leht-, puu-, kaun- ja teravilju, pähkleid, seemneid ja idandeid.