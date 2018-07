Mirkko Moisar: Nälg peab olema, seksida ka ei tohiks, siis on võistluse ajaks hambad ristis

Kaalumine on tehtud, sportlased on valmis?

Täpselt niimoodi.

Kuidas te valite Fightlandile sportlasi?

Taseme järgi. Sellest tulenevalt koostame eelarve, jagame kopikad laiali ja vaatame, millise tasemega sportlased kohale suudame ajada.

Mis matše te eriti ootate?

Sportlikus võtmes mulle võib-olla pakuks huvi esimene amatöörpoksimatš, kuna ma olen poksifänn. Tahaks näha, kuidas Sten Saaremäe saab endast pikema vastasega hakkama. See saab põnev olema.

Kikkpoksimatšid võib-olla nii väga ei paku huvi, kuna ma ise olen pikalt kikkpoksiga tegelnud. See on nii läbi käidud tee.

Themas või Astur?

Themas võidab.

Miks?

Ta on arvatavasti füüsiliselt palju tugevam ja see spordiala nõuab ikkagi veidi rohkem jõudu. Kindlasti kikkpoks on eriti jõu peal väljas. Seal ei olegi väga varianti Themast ära lõhkuda. Ma arvan, et Themas hoiab pea selge nagu ikka ja lõpetab enne kella ära selle asja.

Kas Asturil duhh'i on? Käib jõutõstetrenni juurde tegemas, et minna Themase vastu. Päris julge tükk.

Jah, sest Themasel on jõudu ikka väga palju. Ta lükkab rinnalt 140 kilo, ise minusuurune „junn“. Ta on räigelt tugev.

Ja kordusmatš, mis Pärnu poiste vahel tuleb?

Ma arvan, et Reilson on ikkagi rohkem keskendunud. Ta teeb seda sporti just spordi pärast.

Kui panustada, siis pigem temale?

Jah. Paljud teevad sporti selle ägeda piu-pau pärast, et oled poksija ja saad kõhulihased ja kõik sihuke tavaar, mis sellega kaasas käib. Feim ja muu. Purustaja on selline maapoiss, et tal on selle koha pealt p**ui. Ta lihtsalt teeb oma võitlusvärki. See kõige õigem versioon ongi nagu see. Ma arvan, et tal läheb hästi.

Show-element on mujal maailmas tavapärane ning keeratakse mänguliselt ja meelega üle. Meil sotsiaalmeedias noored aga veidi laimavad ja koledaks kipub vahel minema. Mida te sellest arvate?

Eks kõigil ole tähelepanuvajadus. Võib-olla ei ole see pereringis ära rahuldatud ja siis juhtuvad intsidendid, kus tehaksegi selliseid asju, mida tavaline inimene ei teeks. Ma olen ka otsekohene inimene, aga ma ikkagi avalikult nii väga ei taha kuskil kellelegi nii öelda. See on ikkagi sport. Spordis ei räägita, vaid tehakse sporti. Räägitakse mujal. Kui tahad kõksida või kellestki üle olla, siis tuleb leida vastav situatsioon.

Reilsoni ja Nurmsoo matšis võeti viha vastase vastu ringi kaasa. On see tugevus või nõrkus?

Pigem üks äärmustest. Kindlasti ei saa selleta ka minna. Tuleb leida kuldne kesktee, et on veidi angry-teemat ja tahad vastasele ikkagi ära panna. Samal ajal ei lange emotsiooni ohvriks ega jää rahulikuks. Võimas on võitleja, kes kõiki neid emotsioone kontrollib.

Kas kõike peab olema?