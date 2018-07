Häädemeeste pommiähvardajat karistati üldkasuliku tööga

“Tegu oli alkoholijoobes noore mehe tehtud valeväljakutsega, seega ei maksa otsida sügavamat loogikat selles, kus olematu pomm ähvarduse järgi täpselt olema pidi. Oluline on see, et on kuritarvitatud hädaabinumbrit 112 ja pommiähvardusega märkimisväärselt rikutud avalikku korda," rääkis Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold vahetult peale mehe kinnipidamist.