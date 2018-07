Weekend Festival võtab kasutusele sularahavaba lahenduse

Kõik festivalipiletid vahetatakse käepaelte vastu, mis on varustatud RFID ehk raadioside kiibiga. Lisaks maksmisele on kiip kasutusel ka külastaja pileti õigsuse kontrolliks. Igal külastajal on võimalik enne festivali algust kanda käepaelale vabalt valitud summa planeerides nii hoolikamalt oma kulutusi. Et käepael piletiga siduda on vaja luua festivali kodulehel omale konto. Loomulikult on festivalialal kümneid laadimispunkte ning pileti ja käepael sidumine on samuti võimalik teha kohapeal.