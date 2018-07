Töötukassa: Pärnumaal on liiga vähe teenindajaid ja liialt raamatupidajaid

Töötukassa teatel selgus Pärnumaa tööjõuvajaduse uuringu tulemustest, et puudust tuntakse tervishoiu-, hoolekande-, ehitus- ja tootmisspetsialistidest. Vabade ametikohtade arv nimetatud valdkondades ei tulene üksnes kvalifitseeritud tööjõu vähesusest, vaid on seotud töö iseloomu ja palgaga.

Raskusi töötajaid leida on nendel ettevõtetel, mis pakuvad vahetustega tööd, füüsiliselt rasket tööd ja mille tasu jääb alla Eesti keskmise. Keerulises olukorras on teenindussektori ettevõtjadki.

Esimesest hindamisest on möödas kolm aastat ja sel ajal on tööturul toimunud mitu muutust. Aina teravamalt kerkib esile probleem, et vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks.