Läti superstaar korraldab Audrus suvelaagri

“Laagri teeb eriliseks see, et osalejatel on vaba voli valida, millistes töötubades nad soovivad osaleda,” tutvustas korraldaja Lauri Tolmats. Idee teha vabahariduslaager tekkis eelmise aasta kevadel Tolmatsi ja Läti superstaari Rihards Bērziņši vestluse tulemusena. Korraldajaid lisandus nii Eestist kui teist poolt piiri.